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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Майораль не сыграет в этом сезоне – он второй лучший бомбардир Ла Лиги

05 Марта 2024 • 15:15 Комментировать

Попадание Борхи Майораля в лазарет стало плохой новостью для поклонников «Хетафе». Форвард проводит свой лучший сезон и сейчас занимает второе место в рейтинге бомбардиров, уступая только Джуда Беллингему (15 голов против 16).

«Хетафе» сообщил о том, что Майораль скоро перенесёт хирургическое вмешательство. При этом клуб не назвал сроки восстановления игрока. Как сообщает AS, Борха пропустит остаток сезона. Кроме того, у форварда не будет шансов выступить за сборную Испании на чемпионате Европы.

Отметим, что «Хетафе» сейчас на располагается в средней части турнирной таблицы Ла Лиги – на 11-м месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Хетафе Борха Майораль
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