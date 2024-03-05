​Второй лучший бомбардир Ла Лиги получил серьёзную травму

Нападающий «Хетафе» Борха Майораль получил травму. Как сообщает пресс-служба клуба, у 26-летнего футболиста выявили повреждение внешнего мениска левого колена. На этой неделе Майораль перенесёт операцию.

Потеря Майораля может серьёзно ударить по амбициям «Хетафе». Борха занимает второе место в рейтинге бомбардиров текущего чемпионата Испании с 15 голами. Больше забил только Джуд Беллингем (16 раз).

Отметим, что сейчас «Хетафе» располагается на одиннадцатой позиции в турнирной таблице испанского чемпионата. Ближайший матч команда проведёт в субботу, 9 марта, - против «Валенсия».