Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Второй лучший бомбардир Ла Лиги получил серьёзную травму

05 Марта 2024 • 14:59 Комментировать
Валенсия
...
Хетафе
09.03 16:00

Нападающий «Хетафе» Борха Майораль получил травму. Как сообщает пресс-служба клуба, у 26-летнего футболиста выявили повреждение внешнего мениска левого колена. На этой неделе Майораль перенесёт операцию.

Потеря Майораля может серьёзно ударить по амбициям «Хетафе». Борха занимает второе место в рейтинге бомбардиров текущего чемпионата Испании с 15 голами. Больше забил только Джуд Беллингем (16 раз).

Отметим, что сейчас «Хетафе» располагается на одиннадцатой позиции в турнирной таблице испанского чемпионата. Ближайший матч команда проведёт в субботу, 9 марта, - против «Валенсия».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Хетафе Борха Майораль

Новости по матчу

Сегодня, 05 Марта
15:46
Анчелотти: «Мы поговорили с Дьякаби и увидели его в хорошем расположении духа»
15:38
Камавинга – о матче с «Валенсией»: «Никогда не видел ничего подобного в футболе»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ВАЛЕНСИЯ ХЕТАФЕ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Звезду «Реала» Винисиуса могут отстранить на 12 матчей «Реал» готовит громкую продажу звезды команды Судья объяснил скандальное удаление Беллингема ​Египет отказал «Ливерпулю» в просьбе по Салаху «Барселона» хочет избавиться от двух игроков Анчелотти: «Игроки очень злы, произошло нечто беспрецедентное» «Реал» сделал заявление о скандальном матче с «Валенсией» Беллингема могут дисквалифицировать на несколько матчей ​Назван новый кандидат на пост главного тренера «Баварии» Как фактор «Барселоны» может помешать Холанну стать лучшим бомбардиром в истории Премьер-лиги
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна Экс-судья - об отмене гола Беллингема: «Один из худших эпизодов в футболе» «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой «Атлетик» не пропустил от «Барселоны» «Барселона» отказалась от Холанна и выбрала другого нападающего «Спартак» примет «Факел» в «Лужниках» Весенний футбол: «Зенит» и «Спартак» выдали один из самых скучных матчей в истории, обойдясь без голов Пике прокомментировал скандальную отмену гола «Реала»
Спортивные новости
«Спартак» вышел вперёд в серии плей-офф КХЛ с «Северсталью» Ассист Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Аризоной» Кузнецов отправлен «Вашингтоном» в АХЛ Гол Овечкина помог «Вашингтону» дома справиться с «Филадельфией» Медведев не сумел пробиться в финал турнира в Дубае Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Марта
16:07 · Испания. Ла Лига
Гризманн сможет сыграть с «Интером» слухи
15:46 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Мы поговорили с Дьякаби и увидели его в хорошем расположении духа»
15:40 · Испания. Ла Лига
Мостовой считает, что Захарян должен остаться в «Реал Сосьедаде»
15:40 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти: «Реал» - лучший клуб для работы»
15:38 · Испания. Ла Лига
Камавинга – о матче с «Валенсией»: «Никогда не видел ничего подобного в футболе»
15:36 · Испания. Ла Лига
Анчелотти высказался насчёт роликов «Реала» о судействе
15:33 · Испания. Ла Лига
Камавинга ответил, обсуждается ли в раздевалке «Реала» трансфер Мбаппе
15:26 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти раскрыл секрет своих успехов
15:21 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Беллингем ошибочно получил красную карточку, он не оскорбил судью»
15:15 · Испания. Ла Лига
​Майораль не сыграет в этом сезоне – он второй лучший бомбардир Ла Лиги
14:59 · Испания. Ла Лига
​Второй лучший бомбардир Ла Лиги получил серьёзную травму
14:38 · Испания. Ла Лига
Сёмин: «Трудный год Захаряна связан с напряжённой работой»
14:32 · Испания. Ла Лига
Ферран Торрес должен быть готов к матчу с «Наполи»
14:11 · Испания. Ла Лига
Силкин: На данный момент Захарян не соответствует уровню «Реал Сосьедада»
13:35 · Испания. Ла Лига
Пивоваров: «Может, что-то пока у Захаряна не получается, но «Реал Сосьедад» ему доверяет»
Все новости
Рекомендуем