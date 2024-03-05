Сёмин: «Трудный год Захаряна связан с напряжённой работой»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением об игре полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

Сёмин отметил, что трудности Захаряна в нынешнем сезоне связаны с напряжённой работой и травмами.

«Трудный год Захаряна связан с напряжённой работой. Конечно, сказались и травмы. Своё время Арсен хорошо проводит. Плохо, когда клуб проигрывает матчи», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

В текущем сезоне Захарян провёл за «Реал Сосьедад» 30 матчей, в которых сумел отметиться лишь одной результативной передачей. Цвета испанского клуба российский футболист защищает с августа прошлого года.