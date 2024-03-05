Силкин: На данный момент Захарян не соответствует уровню «Реал Сосьедада»

Российский тренер Сергей Силкин высказался об игре хавбека Арсена Захаряна за испанский «Реал Сосьедад».

По мнению специалиста, Захарян пока мало что дал «Реал Сосьедаду», и сейчас он не соответствует уровню клуба.

«Его брали для того, чтобы усилить команду и по возможности потом продать. Пока что Арсен не показывает себя. Он себя переоценил», — приводит слова Силкина «Чемпионат».

В текущем сезоне Захарян принял участие в 30 матчах в составе «Реал Сосьедада» и записал на свой счет одну результативную передачу.

После 27 туров подопечные Иманоля Альгуасиля занимают седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги.