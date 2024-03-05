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Чемпионат Испании. Ла Лига

Силкин: На данный момент Захарян не соответствует уровню «Реал Сосьедада»

05 Марта 2024 • 14:11 Комментировать
Гранада
...
Реал Сосьедад
09.03 20:30

Российский тренер Сергей Силкин высказался об игре хавбека Арсена Захаряна за испанский «Реал Сосьедад».

По мнению специалиста, Захарян пока мало что дал «Реал Сосьедаду», и сейчас он не соответствует уровню клуба.

«Его брали для того, чтобы усилить команду и по возможности потом продать. Пока что Арсен не показывает себя. Он себя переоценил», — приводит слова Силкина «Чемпионат».

В текущем сезоне Захарян принял участие в 30 матчах в составе «Реал Сосьедада» и записал на свой счет одну результативную передачу.

После 27 туров подопечные Иманоля Альгуасиля занимают седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
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ГРАНАДА РЕАЛ СОСЬЕДАД
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