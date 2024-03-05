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Пивоваров: «Может, что-то пока у Захаряна не получается, но «Реал Сосьедад» ему доверяет»

05 Марта 2024 • 13:35 Комментировать
Реал Сосьедад
...
ПСЖ
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Через 6 ч. 50 мин.

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался об игре воспитанника московского клуба Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад».

Пивоваров пожелал 20-летнему футболисту добиться развития в испанском клубе, отметив, что главный тренер «Реал Сосьедада» ему доверяет.

«Реал Сосьедад» ему доверяет. Арсен регулярно появляется в составе команды, играет. Может, что-то пока у него не получается, но мы желаем ему удачи», — приводит слова Пивоварова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Захарян провёл за «Реал Сосьедад» 30 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Напомним, сегодня, 5 марта, «Реал Сосьедад» встретится с «ПСЖ» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча этих команд завершилась победой парижан со счётом 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Реал Сосьедад Павел Пивоваров Арсен Захарян ещё теги

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