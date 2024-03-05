Булыкин: «В «Реал Сосьедаде» хотят, чтобы Захарян оправдал покупку»

Экс-нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мнением о ситуации российского полузащитника Арсена Захаряна в испанском «Реал Сосьедаде».

«За Захаряна заплатили деньги, поэтому в клубе хотят сделать так, чтобы он показал себя и оправдал покупку. Я думаю, Захаряну нужно оставаться и в следующем сезоне заявлять о себе», - цитирует Дмитрия «Чемпионат».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом прошлого года за 13 миллионов евро. В нынешнем сезоне чемпионата Испании полузащитник провел 19 поединков, в которых отметился одной голевой передачей.