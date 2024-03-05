Судья, скандально отменивший гол «Реала», получил наказание

Главный рефери матча между «Валенсией» и «Реалом» Хесус Хиль Мансано отстранен от работы в чемпионате Испании. Об этом рапортует Archivo Var.

По данным журналистов, технический комитет судей страны временно отстранил арбитра от матчей Ла Лиги. Мансано не будет работать как минимум в двух ближайших турах.

Напомним, что матч на «Месталье» закончился громким скандалом. В последней атаке полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем забил гол, который мог стать победным для «Реала», однако за несколько секунд до взятия ворот главный судья дал финальный свисток. После игры Мансано признал свою ошибку.

«Реал» сделал заявление о скандальном матче с «Валенсией»