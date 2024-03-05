«Реал» больше не считает «Барселону» конкурентом в борьбе за футболистов

На страницах газеты Marca вышла публикация, в которой говорится о преимуществе мадридского «Реала» над каталонской «Барселоной». В «королевском» клубе больше не считают «сине-гранатовых» конкурентами в трансферном вопросе.

В расположении «Реала» и «Барсы» понимают, какая сейчас пропасть между возможностями клубов. По этой причине мадридцы уверены в своем превосходстве над каталонцами в плане приглашения звездных игроков. В разные периоды «сине-гранатовые» проявляли интерес к Винисиусу, Родриго, Беллингему, Гюлеру, Эндрику, но все эти футболисты выбрали «Реал».

Ранее в СМИ сообщалось, что летом «Барселоне» придется продать некоторых игроков для улучшения финансового состояния клуба.

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