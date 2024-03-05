Корнеев: «Переход Захаряна в «Реал Сосьедад» - ошибка»

Экс-игрок московского ЦСКА Игорь Корнеев поделился мнением о российском полузащитнике Арсене Захаряне, ныне выступающем в чемпионате Испании за «Реал Сосьедад».

«Переход Захаряна считаю ошибочным по спортивному плану развития игрока. Там сумасшедшая конкуренция, очень высокая физическая интенсивность. Его тело не привыкло работать в таком режиме», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом 2023 года. Сумма трансфера составила 13 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 20-летний полузащитник провел 19 матчей, в которых отметился лишь одной голевой передачей.