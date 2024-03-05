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Чемпионат Испании. Ла Лига

Радченко: «Захаряну желаю поменять команду, болельщиков в Испании надо завоёвывать сразу»

05 Марта 2024 • 11:53 Комментировать
Гранада
...
Реал Сосьедад
09.03 20:30

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о положении российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде».

Эксперт отметил, что тренерский штаб «Реал Сосьедада» продолжает верить в Захаряна, несмотря на скромные статистические показатели футболиста. При это Радченко порекомендовал 20-летнему россиянину задуматься о смене клуба.

«Он имеет доверие тренера, выходя часто в старте, но все понимают, что статистику никто не отменял.

Арсену желаю скорейшего выздоровления и, наверное, поменять команду, потому что болельщиков в испанском чемпионате надо завоёвывать сразу», — цитирует Радченко «Чемпионат».

В текущем сезоне Захарян провёл за «Реал Сосьедад» 30 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Дмитрий Радченко Арсен Захарян ещё теги

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ГРАНАДА РЕАЛ СОСЬЕДАД
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