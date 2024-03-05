«Атлетико» хочет купить одноклубника Захаряна

Центральный защитник «Реал Сосьедада» Рубен ле Норман попал в сферу интересов одного из испанских топ-клубов. Об этом информирует Football-Espana.

По данным источника, в подписании футболиста заинтересован мадридский «Атлетико». «Реал Сосьедад», в свою очередь, готов расстаться с игроком, если за него предложат 40 миллионов евро. Срок действующего трудового договора между Рубеном и клубом из Сан-Себастьяна рассчитан до конца июня 2026 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании ле Норман поучаствовал в 21 поединке, отметившись одним забитым мячом и получив девять желтых карточек.