В «Реал Сосьедаде» рассказали, когда Захарян сможет вернуться на поле

Пресс-атташе «Реал Сосьедада» Йон Андер Мундуате рассказал о состоянии российского полузащитника Арсена Захаряна, который пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

Специалист отметил, что у игрока небольшое повреждение икроножной мышцы, и пока неизвестно, будет ли он принимать участие в ближайших тренировках.

«Сегодняшний матч он пропустит, но будет поддерживать команду и смотреть игру на стадионе. К субботнему матчу чемпионата россиянин должен быть готов», - приводит слова Мундуате Sport24.

В текущем сезоне 20-летний футболист принял участие в 30 играх во всех турнирах, в которых смог отметиться одной передачей.