Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Реал Сосьедаде» рассказали, когда Захарян сможет вернуться на поле

05 Марта 2024 • 11:43 Комментировать

Пресс-атташе «Реал Сосьедада» Йон Андер Мундуате рассказал о состоянии российского полузащитника Арсена Захаряна, который пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

Специалист отметил, что у игрока небольшое повреждение икроножной мышцы, и пока неизвестно, будет ли он принимать участие в ближайших тренировках.

«Сегодняшний матч он пропустит, но будет поддерживать команду и смотреть игру на стадионе. К субботнему матчу чемпионата россиянин должен быть готов», - приводит слова Мундуате Sport24.

В текущем сезоне 20-летний футболист принял участие в 30 играх во всех турнирах, в которых смог отметиться одной передачей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсен Захарян Йон Андер Мундуате
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
В «Манчестер Юнайтед» выбрали нового главного тренера - идут переговоры Звезду «Реала» Винисиуса могут отстранить на 12 матчей ​Появился неожиданный кандидат на пост главного тренера «Барселоны» «Реал» готовит громкую продажу звезды команды Судья объяснил скандальное удаление Беллингема «Барселона» хочет избавиться от двух игроков ​Египет отказал «Ливерпулю» в просьбе по Салаху Анчелотти: «Игроки очень злы, произошло нечто беспрецедентное» Беллингема могут дисквалифицировать на несколько матчей «Реал» сделал заявление о скандальном матче с «Валенсией»
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна Экс-судья - об отмене гола Беллингема: «Один из худших эпизодов в футболе» «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой «Атлетик» не пропустил от «Барселоны» «Барселона» отказалась от Холанна и выбрала другого нападающего «Спартак» примет «Факел» в «Лужниках» Весенний футбол: «Зенит» и «Спартак» выдали один из самых скучных матчей в истории, обойдясь без голов Стали известны последние новости по задержанию Промеса в ОАЭ
Спортивные новости
«Спартак» вышел вперёд в серии плей-офф КХЛ с «Северсталью» Ассист Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Аризоной» Кузнецов отправлен «Вашингтоном» в АХЛ Гол Овечкина помог «Вашингтону» дома справиться с «Филадельфией» Медведев не сумел пробиться в финал турнира в Дубае Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Марта
13:15 · Испания. Ла Лига
Булыкин: «В «Реал Сосьедаде» хотят, чтобы Захарян оправдал покупку»
13:00 · Испания. Ла Лига
Судья, скандально отменивший гол «Реала», получил наказание
12:51 · Испания. Ла Лига
«Реал» больше не считает «Барселону» конкурентом в борьбе за футболистов
12:40 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» может бесплатно получить полузащитника «Арсенала»
12:19 · Испания. Ла Лига
Корнеев: «Переход Захаряна в «Реал Сосьедад» - ошибка»
11:54 · Испания. Ла Лига
Лапорте нравится немецкая школа тренеров, «Барселона» рассматривает трёх кандидатов
11:53 · Испания. Ла Лига
Радченко: «Захаряну желаю поменять команду, болельщиков в Испании надо завоёвывать сразу»
11:53 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» хочет купить одноклубника Захаряна
11:43 · Испания. Ла Лига
В «Реал Сосьедаде» рассказали, когда Захарян сможет вернуться на поле
11:36 · Испания. Ла Лига
Хави могут уволить, если «Барселона» не пройдёт «Наполи»
10:58 · Испания. Ла Лига
Лапорта одобрил приоритетную кандидатуру Деку на пост нового тренера «Барселоны» 4
10:53 · Испания. Ла Лига
Анри: «Беллингем не побоялся давления в Испании, да и к тому же взял номер Зидана»
10:45 · Англия. Премьер-лига
Журналист Хави Торрес: «Барселона» должна посоветоваться с Гвардиолой по поводу нового тренера»
10:14 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Забрал бы назад Захаряна»
09:58 · Испания. Ла Лига
Футболисты «Барселоны» сомневаются в проекте клуба после ухода Хави
Все новости
Рекомендуем