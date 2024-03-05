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Чемпионат Испании. Ла Лига

Футболисты «Барселоны» сомневаются в проекте клуба после ухода Хави

05 Марта 2024 • 09:58 Комментировать

Игроки каталонской «Барселоны» не уверены в проекте клуба в связи со скорым уходом из команды главного тренера Хави Эрнандеса. Об этом информируют журналисты Sport.es.

Футболисты видят, что Хави полностью предан клубу. Команда сомневается, что следующий главный тренер будет проявлять такое же отношение к работе. К тому ж пока нет четкого понимания, кто заменит Эрнандеса в следующем сезоне.

Также давление на игроков оказывает тот факт, что «Барсе» нужно летом продавать футболистов для улучшения финансового состояния.

По итогам 27 туров чемпионата Испании каталонцы занимают третье место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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