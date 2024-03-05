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«Реал» запланировал покупку - известно имя игрока

05 Марта 2024 • 09:50 Комментировать (1)

Защитник Мигель Гутьеррес, права на которого принадлежат «Жироне», попал с сферу интересов мадридского «Реала». Об этом рапортуют журналисты Cadena Ser.

Как информирует источник, «королевский» клуб намерен выкупить своего воспитанника за восемь миллионов евро. Сделка может состояться грядущим летом.  

Мигель защищает цвета «Жироны» с 2022 года. Трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до середины 2027 года. В нынешнем сезоне Гутьеррес принял участие в 30 поединках, в которых записал на свой счет один забитый мяч и шесть голевых передач. Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Жирона Мигель Гутьеррес трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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TEREX
05 Марта 2024 в 09:54
что же..разумно..))
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