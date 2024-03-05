Пике прокомментировал скандальную отмену гола «Реала»

Экс-защитник каталонской «Барселоны» Херард Пике поделился мнением о скандале в матче между «Валенсией» и мадридским «Реалом» (2:2) в Ла Лиге.
«Все знают квалификацию этого рефери. У него за плечами огромный опыт, и я этого не понимаю. Я хочу видеть топ-уровень судейства. Он делает подобное уже не в первый раз. Судья должен был дать свисток раньше, но запоздал с этим. Глупо свистеть, когда идет атака и навес в штрафную», - передает слова Херарда газета Marca.
На последних секундах добавленного времени Джуд Беллингем забил гол, который мог принести «сливочным» победу, однако судья дал свисток за несколько мгновений до взятия ворот.
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