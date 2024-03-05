«Барселона» может потерять важного игрока до конца сезона

Хавбек каталонской «Барселоны» Педри надолго выбыл из строя из-за травмы, полученной в недавнем поединке 27-го тура чемпионата Испании против «Атлетика» Бильбао (0:0).

Согласно сведениям журналиста Хосе Альвареса Гайи, 21-летний полузащитник рискует больше не сыграть в сезоне-2023/2024. У талантливого футболиста диагностировали повреждение правого квадрицепса.

В нынешнем сезоне Педри принял участие в 24 поединках каталонского коллектива. На счету полузащитника два забитых мяча и четыре голевые передачи. Трудовое соглашение испанца с «сине-гранатовыми» рассчитано до середины 2026 года.

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