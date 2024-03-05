Пике: «Руководству «Барселоны» нужно прекратить продавать дым»

Экс-футболист национальной сборной Испании и «Барселоны» Херард Пике подверг критике руководство каталонского клуба.

«Болельщики «Барселоны» хотят знать правду. Руководству нужно прекратить продавать дым и говорить, что клуб хочет выиграть Лигу чемпионов. Не знаю точной ситуации, в которой находится «Барса», но видно, что она не из лучших. Если они признаются, что в клубе нет ни гроша и придется максимально использовать свою академию, люди поймут», - цитирует Херарда AS.

В настоящий момент «сине-гранатовые» располагаются на третьей позиции в турнирной таблице испанской Ла Лиги.