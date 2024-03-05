Атакующий полузащитник «Бетиса» Набиль Фекир с высокой вероятностью сменит клуб после окончания сезона.

Француз мог переехать в Саудовскую Аравию ещё в январе, но переход не состоялся. Судя по всему, грядущим летом саудовские клубы вновь попробуют приобрести 30-летнего чемпиона мира, и тот открыт для такого варианта продолжения карьеры, сообщает L'Equipe. Продажа Фекира придётся весьма кстати для «Бетиса», поскольку клуб испытывает финансовые трудности. Кроме того, рулевой Мануэль Пеллегрини считает хавбека атакующего плана несовместимым с Иско, выполняющим похожие функции на поле.

Набиль Фекир провёл 14 матчей в текущей кампании, отметившись двумя ассистами. «Бетис» намерен выручить от продажи футболиста порядка 15-20 млн евро.