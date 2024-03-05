«Осасуна» продлила неудачную серию «Алавеса»

В последнем матче 27-го тура чемпионата Испании «Осасуна» играла против ещё одного середняка, «Алавеса». Первый опасный момент был создан на 45-й минуте, когда Сэмюэль Омородион запустил мяч в штангу. Он же был близок к успеху в середине второй половины, но здесь голкипер здорово сыграл в рамке. Решающим стал удар на 76-й минуте из-за штрафной от Анте Будимира - 1:0.

«Осасуна» набрала 10 очков в последних четырех матчах и поднялась на 10-е место, соперник не смог победить в пятый раз кряду, он 13-й.