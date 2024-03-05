«Осасуна» продлила неудачную серию «Алавеса»

В последнем матче 27-го тура чемпионата Испании «Осасуна» играла против ещё одного середняка, «Алавеса». Первый опасный момент был создан на 45-й минуте, когда Сэмюэль Омородион запустил мяч в штангу. Он же был близок к успеху в середине второй половины, но здесь голкипер здорово сыграл в рамке. Решающим стал удар на 76-й минуте из-за штрафной от Анте Будимира - 1:0.
«Осасуна» набрала 10 очков в последних четырех матчах и поднялась на 10-е место, соперник не смог победить в пятый раз кряду, он 13-й.
Протокол игры
|(1:0) Будимир Анте76'
Эррера Серхио•Аресо Хесус•Гарсия Давид III68' (Унаи Гарсия (68') •Эррандо Хорхе• 45'Мохика Хоан•Монкайола Хон•Торро Лукас• 16'Гарсия Рубен79' (Муньос Икер (79') •Орос Аймар79' (Гарсия Рауль (79') •Барха Энрике15' (Гомес Мойсес (15') •Будимир Анте79' (Ибаньес Пабло (79')
Сивера Антонио•Горосабел Андони•Абкар Абделькабир24' (Теналья Науэль (24') •Марин Рафа•Хави Лопеc•Гевара Андер•Бенавидес Карлос•Гуриди Хон46' (Кике Гарсия (46') •Сола Алекс46' (Висенте Карлос (46') • 51'Омородион Сэмюэль74' (Симеоне Джулиано (74') •Риоха Луис86' (Хаджи Янис (86')
04 марта. Стадион "Эль-Садар".
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