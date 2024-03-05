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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Осасуна» продлила неудачную серию «Алавеса»

05 Марта 2024 • 01:04 Комментировать
Осасуна
1:0
Алавес
окончен

В последнем матче 27-го тура чемпионата Испании «Осасуна» играла против ещё одного середняка, «Алавеса». Первый опасный момент был создан на 45-й минуте, когда Сэмюэль Омородион запустил мяч в штангу. Он же был близок к успеху в середине второй половины, но здесь голкипер здорово сыграл в рамке. Решающим стал удар на 76-й минуте из-за штрафной от Анте Будимира  - 1:0.

«Осасуна» набрала 10 очков в последних четырех матчах и поднялась на 10-е место, соперник не смог победить в пятый раз кряду, он 13-й.

Протокол игры  
Осасуна1:0Алавес
(1:0) Будимир Анте76'  
Эррера СерхиоАресо ХесусГарсия Давид III 68' (Унаи Гарсия ( 68') Эррандо Хорхе  45'Мохика ХоанМонкайола ХонТорро Лукас  16'Гарсия Рубен 79' (Муньос Икер ( 79') Орос Аймар 79' (Гарсия Рауль ( 79') Барха Энрике 15' (Гомес Мойсес ( 15') Будимир Анте 79' (Ибаньес Пабло ( 79')
Запасные: Аргибиде Гоньи ИньигоКруз ХуанСвенссон МаксВаленсия ПаблоАйтор ФернандесАрнаис ХосеКатена Алехандро
Сивера АнтониоГоросабел АндониАбкар Абделькабир 24' (Теналья Науэль ( 24') Марин РафаХави ЛопеcГевара АндерБенавидес КарлосГуриди Хон 46' (Кике Гарсия ( 46') Сола Алекс 46' (Висенте Карлос ( 46'  51') Омородион Сэмюэль 74' (Симеоне Джулиано ( 74') Риоха Луис 86' (Хаджи Янис ( 86')
Запасные: Реббах АбдеррахманБланко АнтониоАлькаин ЧеберГарсия ГаискаОвоно ХесусОртис ЭнекоПаничелли Хоакин
04 марта. Стадион "Эль-Садар".

 

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