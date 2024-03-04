Клуб первой пятёрки испанской Ла Лиги, «Атлетик» из Бильбао объявил о пополнении. Летом в баскский клуб прибудет полузащитник «Браги» Альваро Джало. Доиграет сезон игрок полузащиты в своей нынешней команде.

Джало родился в Мадриде, является воспитанником испанского клуба «Бегонья» и «Браги». Во взрослой карьере выступал только за один клуб, родную «Брагу». В текущем сезоне 24-летний полузащитник оформил 14 голов, а также три голевые передачи в рамках 38 матчей во всех турнирах.

После 27 туров Ла Лиги «Атлетик» занимает пятое место турнирно таблицы с 50 баллами в активе.