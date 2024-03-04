​Хави нагрубил судье после ничьей «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави нагрубил судье после воскресного матча чемпионата Испании против «Атлетика». Хави отметился несколькими грубыми фразами, о чём рассказывают местные СМИ, в частности Movistar.

Стоит отметить, что представители «Барселоны» и «Реала» в нынешнем сезоне регулярно жалуются на судейство.

На текущий момент «Барселона» располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. От лидирующего «Реала» команда Хави отстаёт на восемь зачётных баллов. Впереди одиннадцать туров Ла Лиги.

Следующий матч «Барселона» проведёт 8 марта – против «Мальорки» на своём поле.

​В «Реале» думают, что Ла Лига помогает «Барселоне» вернуться в гонку за титул