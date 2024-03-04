Стало известно, сколько пропустят Педри и де Йонг из-за травм

Полузащитники каталонской «Барселоны» Френки де Йонг и Педри получили травмы во вчерашнем матче против «Атлетика» Бильбао, который завершился вничью 0:0 в рамках испанской Ла Лиги.

По информации от журналиста Хави Мигеля, де Йонг будет вынужден провести в лазарете около 4 недель. Педри, в свою очередь, выбыл из строя на 5-6 недель. Таким образом, оба футболиста должны вернуться к тренировкам в апреле.

Напомним, в лазарете «Барселоны» также находится полузащитник Гави, который в ноябре травмировал крестообразные связки колена. Через неделю «сине-гранатовым» предстоит сыграть в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов против «Наполи». Первая игра закончилась ничьёй 1:1 в Италии.