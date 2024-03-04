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​«ПСЖ» может хорошо заработать на «бесплатном» трансфере Мбаппе

04 Марта 2024 • 15:17 Комментировать

Ожидается, что ближайшим летом Килиан Мбаппе станет футболистом «Реала». Звёздный форвард может переехать в Мадрид свободным агентом, ведь его действующий контракт с «ПСЖ» истекает. Тем не менее, в клубе Лиги 1 могут хорошо заработать на этой сделке.

По информации испанского издания AS, в «ПСЖ» ожидают, что Мбаппе заплатит клубу процент от своего подписного бонуса. Подписной бонус должен составить от 100 до 150 миллионов евро. То есть парижане могут хорошо работать, правда, всё зависит от того, каким именно будет процент.

Ближайший матч «ПСЖ» проведёт во вторник, 5 марта. Команда Луиса Энрике будет играть против «Реал Сосьедада» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мбаппе подозревает «ПСЖ» в «сливе» информации

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Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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