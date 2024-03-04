​«Барселона» поделилась новостями о травмах де Йонга и Педри

В воскресном матче Ла Лиги против «Атлетика» травмы получили два важных футболиста «Барселоны» - Френки де Йонг и Педри. Пресс-служба каталонского клуба поделилась новостями об игроках, указав их диагнозы.

У де Йонга выявили растяжение боковой связки правой лодыжки. А у Педри диагностирована травма правого квадрицепса.

Сроки восстановления де Йонга и Педри «Барселона» не раскрывает.

Напомним, что «Барселона» не смогла обыграть «Атлетик» в Бильбао – матч завершился вничью со счётом 0:0. На текущий момент команда Хави занимает в турнирной таблице Ла Лиги третье место, отставая от первого «Реала» на шесть очков.