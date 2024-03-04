«Это печально»: ​Хави прокомментировал травмы де Йонга и Педри

В воскресенье «Барселона» потеряла не только два очка (ничья с «Атлетиком»), но и двух важных игроков – травмы получили полузащитники Френки де Йонг и Педри. Комментарий по поводу повреждений игроков дал главный тренер команды Хави.

«Травмы Педри и Френки выглядят не очень хорошо. Это печально. Похоже, он пропустят несколько игр и могут выбыть на долгое время. В скором времени мы узнаем больше. Это два очень важных для нас игрока. Возможно, они пропустят много времени. Надеемся, что это не так», - сказал Хави журналистам.

«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. От лидирующего «Реала» команда Хави отстаёт на восемь очков.