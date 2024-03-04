«ПСЖ» нашёл способ, как заработать на Мбаппе

В «ПСЖ» уже смирились с тем, что нападающий команды Килиан Мбаппе в скором времени покинет клуб. Новым местом работы 25-летнего французского игрока должен стать мадридский «Реал»».

Как сообщает Lequipe, в парижском гранде рассчитывают получить денежную компенсацию за футболиста. Чемпион Франции надеется, что Мбаппе откажется от части подписного бонуса в пользу парижан. Стоит отметить, что контракт Килиана с «ПСЖ» рассчитан до завершения нынешнего сезона.

В текущем сезоне Лиги 1 нападающий сыграл 22 встречи, забил 21 гол и сделал четыре результативные передачи.