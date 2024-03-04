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«ПСЖ» нашёл способ, как заработать на Мбаппе

04 Марта 2024 • 12:55 Комментировать

В «ПСЖ» уже смирились с тем, что нападающий команды Килиан Мбаппе в скором времени покинет клуб. Новым местом работы 25-летнего французского игрока должен стать мадридский «Реал»».

Как сообщает Lequipe, в парижском гранде рассчитывают получить денежную компенсацию за футболиста. Чемпион Франции надеется, что Мбаппе откажется от части подписного бонуса в пользу парижан. Стоит отметить, что контракт Килиана с «ПСЖ» рассчитан до завершения нынешнего сезона.

В текущем сезоне Лиги 1 нападающий сыграл 22 встречи, забил 21 гол и сделал четыре результативные передачи.

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