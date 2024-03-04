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Анчелотти принял решение по будущему Гюлера

04 Марта 2024 • 12:36 Комментировать

Наставник мадридского Карло Анчелотти принял решение по ближайшему будущему полузащитника Арды Гюлера. Как информирует инсайдер Рамон Альварес де Мон, итальянский специалист считает, что на данном этапе карьеры молодому футболист стоит отправиться в аренду за регулярной игровой практикой.

В текущем сезоне Гюлер поучаствовал в пяти поединках «королевского» клуба, в которых не отметился голевыми действиями. Срок действующего трудового договора между сторонами рассчитан до середины 2029 года. Рыночная стоимость хавбека оценивается в 15 миллионов евро.

Пять игроков «Реала» недовольны Анчелотти - известны все имена

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Арда Гюлер ещё теги
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