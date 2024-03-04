«Реал» готовит громкую продажу звезды команды

Мадридский «Реал» планирует расстаться с одним из форвардов. По информации Todofichajes, нападающий «сливочных» Родриго может быть выставлен на продажу в летнее трансферное окно.

Приход в команду француза Килиана Мбаппе может серьезно повлиять на место бразильца в команде. Скорее всего, руководство «Реала» сделает ставку на звездного новичка и Винисиуса Жуниора в атаке. В связи с этим перспективы Родриго на «Сантьяго Бернабеу» выглядят не лучшим образом.

Нападающий может быть продан летом минимум за 90 миллионов евро. Среди претендентов на бразильца называются «ПСЖ» и несколько топ-клубов АПЛ.

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