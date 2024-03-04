Тер Штеген назвал причину, почему «Барселона» не победила «Атлетик»

Страж ворот каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген высказался о гостевом матче Ла Лиги против «Атлетика» Бильбао. Игра завершилась вничью со счетом 0:0.

«Мы стремились к победе, но не получилось. В Бильбао всегда очень тяжело играть. Соперник пытался прессинговать, но при этом позволял нам играть. Мы справлялись с натиском, но впереди у нас были проблемы», - передает слова вратаря «сине-гранатовых» газета Marca.

После 27 проведенных туров «Барселона» набрала 58 баллов. Подопечные Хави Эрнандеса занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на восемь пунктов.