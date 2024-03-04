Анчелотти ответил на вопрос о будущем Васкеса

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался касательно будущего в команде полузащитника Лукаса Васкеса.

«Пока не было обсуждения его нового контракта. Летом у нескольких футболистов истекают соглашения. Пока могу сказать лишь одно – Васкес проводит хороший сезон», - цитирует итальянского специалиста инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Напомним, что Васкес находится в системе «королевского» клуба с 2007 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 28 поединках. На счету Лукаса один забитый мяч и четыре голевые передачи. Его контракт истекает в конце июня.