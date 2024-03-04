Лунин отреагировал на скандал в матче «Реала»

Страж ворот мадридского «Реала» Андрей Лунин высказался о ничейном результате поединка против «Валенсии» в чемпионате Испании. Встреча на «Месталье» завершилась вничью со счетом 2:2.

«Мы движемся вперед, несмотря на все препятствия», - оставил сообщение украинский футболист в социальных сетях.

Этот поединок завершился громким скандалом. В последней атаке полузащитник «Реала» Джуд Беллингем поразил ворота соперников. Этот удар мог стать победным для мадридского гранда, однако главный судья встречи Хесус Мансано за несколько секунд до гола дал финальный свисток и не засчитал мяч.