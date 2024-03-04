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Анчелотти дал важное обещание вратарю «Реала» Лунину

04 Марта 2024 • 08:27 Комментировать

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти провел беседу с вратарем команды Андреем Луниным. Стороны обсудили будущее украинского футболиста в «королевском» клубе.

Как стало известно Don Diario, итальянский тренер считает, что Андрей заслуживает получить новый контракт с «Реалом». Анчелотти всячески отговаривает Лунина от ухода. Он заверил, что у украинца в будущем будут хорошие шансы стать первым номером «сливочных».

В текущем сезоне Лунин принял участие в 20 поединках за мадридский гранд. Голкипер пропустил 16 мячей, а в девяти играх сохранил свои владения на замке. Действующий контракт 25-летнего вратаря рассчитан до июня 2025 года.

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