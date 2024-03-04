​Канселу: «Упустили отличную возможность»

В двадцать седьмом туре испанского чемпионата «Барселона» снова не смогла выиграть, команда Хави Эрнандеса сыграла вничью в Бильбао. Несмотря на то, что матч складывался очевидно трудно, особенно после травмы Френки де Йонга в середине первого тайма, защитник «Барсы» Жоау Канселу расстроен - он считает, что его команда упустила явную возможность обойти проигравшую в прошедшем туре «Жирону»:

- Мы упустили отличную возможность подняться в турнирной таблице, и я согласен с тем, что в целом мы играли не очень хорошо. Мы не сумели исполнить то, что тренировали. Но у нас скоро другой матч, будем надеяться, что с «Мальоркой» мы сыграем лучше, - цитирует слова Канселу официальный сайт клуба.