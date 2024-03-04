​Открытие грандиозного парка «Реала» в Дубаи ожидается в 2025 году

Мадридский «Реал» всегда готов к грандиозным проектам, даже если они планируются в восьми тысячах километров от «Сантьяго Бернабеу», а именно - в Дубаи.

Речь идет о грандиозном парке «Реал Мадрид Уорлд», который появится в фешенебельном городе в пику уже действующему такому же парку в Абу-Даби, также построенному при участии другого, не менее известного европейского бренда - Ferrari. Это будет первый в мире парк развлечений, который будет целиком посвящен футбольному клубу, и его открытие планируется уже в 2025 году.

Напомним, что мадридский «Реал» становился победителем Лиги чемпионов, самого престижного клубного турнира футбольной Европы, целых четырнадцать раз.