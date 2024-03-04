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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Хави получил уже пятнадцатую жёлтую карточку в качестве тренера «Барселоны»

04 Марта 2024 • 05:05 Комментировать
Атлетик Б
0:0
Барселона

Цифра, которая отчасти показывает нервное напряжение, в котором пребывает наставник «Барселоны» Хави Эрнандес - в матче с «Атлетиком» в рамках двадцать седьмого тура испанского чемпионата он получил очередное предупреждение.

Оно оказалось для Хави уже пятнадцатым с того момента, как он возглавил каталонский суперклуб в ноябре 2021 года. Это наивысший показатель в Ла Лиге за весь прошедший с того момента промежуток времени.

Напомним, что «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата, в следующем туре каталонский клуб примет в домашних условиях «Мальорку».


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Евро-Футбол.Ру,
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