Хави опасается, что «Барселона» надолго потеряла де Йонга и Педри

В непростом матче с «Атлетиком» «Барселона» потеряла двоих игроков еще в первом тайме - и каких! Поле из-за травм последовательно покинули Френки де Йонг и Педри Гонсалес.

И теперь наставник «Барселоны» Хави Эрнандес не скрывает своих опасений - он боится, что потерял важнейших игроков надолго, а впереди ответный матч с «Наполи» в рамках плей-офф Лиги чемпионов, при этом итальянский клуб явно взбодрился после очередной смены тренера:

- Похоже, что речь о серьезных травмах. Нам грустно, потому что они, скорее всего, пропустят какое-то время, - цитирует слова Хави Эрнандеса клубный сайт «Барселоны».