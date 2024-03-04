​Будущее Левандовски решится летом 2024 года

Последняя часть нынешнего сезона очень важна для польского нападающего Роберта Левандовски. Дело в том, что в четырехлетнем контракте Роберта есть такой пункт - если он сыграет менее 55 процентов матчей за клуб в своем третьем сезоне, то «Барселона» может расторгнуть с ним контракт досрочно и не платить ему за последний сезон в составе клуба. Легко понять, что этот пункт связан с возрастом игрока - в «Барселоне» не привыкли делать ставку на возрастных игроков в качестве главных забивал клуба.

Так что если Роберту, уточняет итальянское новостное агентство ITAsportPress, хочется остаться в клубе, то это решится именно текущим летом, когда клуб возглавит новый тренер и решит, нужен ли ему Левандовски или нет. И если нет, то в следующем сезоне Роберт будет в основном сидеть на скамейке запасных.