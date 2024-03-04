​Нагельсманна прочат в тренеры «Барселоны»

Имя нынешнего наставника немецкой сборной Юлиана Нагельсманна все чаще упоминают в качестве возможного наставника для каталонской «Барселоны». Хави Эрнандес собирается покинуть клуб в конце сезона (хотя и это еще окончательно не решено), и «Барселона» уже давно подыскивает замену для него.

Но это означает, что любые новости на эту тему появятся только после чемпионата Европы - потому что до завершения турнира Нагельсманн вряд ли станет вести какие-либо переговоры. Так считают журналисты итальянского новостного агентства ITAsportPress.

Напомним, что ранее Нагельсманн тренировал «Баварию» и регулярно обыгрывал «Барсу».