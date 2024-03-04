​«Барселона» не смогла забить впервые за 25 матчей

В двадцать седьмом туре испанского чемпионата «Барселона» снова не смогла выиграть, команда Хави Эрнандеса сыграла вничью в Бильбао, потеряв при этом двух важнейших игроков. Ничья при этом выдалась нулевой - ни одна из команд не сумела забить.

Для обычно результативной «Барселоны» это означало, что она не смогла забить в матче чемпионата впервые за последние двадцать пять игр. В последний раз это случалось в игре против «Хетафе» в августе, тогда матч также закончился нулевой ничьей.

В следующем туре испанского чемпионата «Барселона» сыграет в домашних условиях с «Мальоркой».