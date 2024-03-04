​Хави: «Добыли очко в трудных обстоятельствах»

В двадцать седьмом туре испанского чемпионата «Барселона» снова не смогла выиграть, команда Хави Эрнандеса сыграла вничью в Бильбао, потеряв при этом двух важнейших игроков из-за травм. Хави прокомментировал события матча, он не скрывает, что очко, учитывая ситуацию и силу «Атлетика» в домашних условиях, можно считать хорошим результатом.

- Это очко, добытое в сложных условиях. Мы боролись до последнего против сложного соперника, всегда особенно сильного в домашних стенах. Нам было сложно войти в игру, и весь матч игроки чувствовали себя некомфортно. Первые 15-20 минут были еще куда ни шло, потом становилось все сложнее и сложнее, - цитирует слова Хави клубный сайт «Барселоны».