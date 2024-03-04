«Атлетик» не пропустил от «Барселоны»

В 27-м туре Ла Лиги неуступчивый «Атлетик» на равных играл дома против чемпионской «Барселоны». Главный момент первого тайма создали каталонцы. Голкипер «Атлетика» опередил Фермина Лопеса у штрафной, но выбил мяч на соперника. Жоау Канселу сразу пробил по воротам, кипер и защитник совместными усилиями помешали мячу оказаться в сетке. В середине второй половины Ламин Ямаль упал в штрафной, но судья посчитал, что он сам зацепился за ногу соперника.
В итоге 0:0, каталонцы в полной мере не использовали осечки «Реала» и «Жироны», проигрывая восемь очков и один балл соответственно этим конкурентам. «Атлетик» - пятый.
Протокол игры
Унай Симон•Прадос Беньят80' (Де Маркос Оскар (80') •Йерай Альварес•Паредес Айтор•Гарсия Иманол• 65'Гарсия Дани• 52'Весга Микель63' (Руис Иньиго (63') •Уильямс Иньяки76' (Арес Малком (76') •Гомес Унаи64' (Сансет Ойян (64') •Беренгер Алекс• 86'Гурусета Горка76' (Вильялибре Асьер (76')
Тер Штеген Марк-Андре•Кунде Жюль• 88'Кубарси Пау76' (Иньиго Мартинес (76') •Араухо Рональд• 32'Канселу Жоау•Гюндоган Илкай•Кристенсен Андреас 62'76' (Ромеу Ориоль (76') •Де Йонг Френки26' (Лопес Фермин (26') •Рафинья Диас76' (Фелиш Жоау (76') •Левандовски Роберт•Педри45' (Ямаль Ламин (45')
03 марта. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).
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