«Атлетик» не пропустил от «Барселоны»

В 27-м туре Ла Лиги неуступчивый «Атлетик» на равных играл дома против чемпионской «Барселоны». Главный момент первого тайма создали каталонцы. Голкипер «Атлетика» опередил Фермина Лопеса у штрафной, но выбил мяч на соперника. Жоау Канселу сразу пробил по воротам, кипер и защитник совместными усилиями помешали мячу оказаться в сетке. В середине второй половины Ламин Ямаль упал в штрафной, но судья посчитал, что он сам зацепился за ногу соперника.

В итоге 0:0, каталонцы в полной мере не использовали осечки «Реала» и «Жироны», проигрывая восемь очков и один балл соответственно этим конкурентам. «Атлетик» - пятый.