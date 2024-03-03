​Педри также получил травму и покинул поле

В Испании проходят матчи двадцать седьмого тура испанского чемпионата, «Барселона» сражается на выезде с «Атлетиком», но уже в середине первого тайма понесла потерю - травму травму получил важнейший игрок команды, Френки де Йонг.

А вскоре после этого каталонцы понесли еще одну потерю - в безобидной ситуации получил травму Педри, он отдал передачу на своей стороне поля и тут же схватился за бедро. Судя по внешним признакам, речь о растяжении. На поле вместо него появился Ламин Ямал - его появление, скорее всего, задумывалось во втором тайме, но пришлось ускорить процесс.

Следить за событиями матча чемпионата Испании между «Атлетиком» и каталонской «Барселоной» можно посредством онлайн-трансляции.