​Френки де Йонг получил травму и покинул поле

В Испании проходят матчи двадцать седьмого тура испанского чемпионата, «Барселона» сражается на выезде с «Атлетиком», но уже в середине первого тайма понесла потерю - травму получил важнейший игрок команды, Френки де Йонг. Нидерландец был вынужден попросить замену, более того, покинуть поле смог только с посторонней помощью. Вместо него на поле появился Фермин Лопес. Степень серьезности травмы Френки станет известна позже.

Следить за событиями матча чемпионата Испании между баскским «Атлетиком» и каталонской «Барселоной» можно посредством онлайн-трансляции.