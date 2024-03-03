«Жирона» проиграла третий раз в четырёх последних матчах

3 марта «Жирона» не смогла набрать очки в гостевом поединке против «Мальорки».

Встреча 27-го тура чемпионата Испании завершилась победой «Мальорки» со счетом 1:0.

Для «Жироны» данное поражение стало уже третьим в последних четырех матчах. Стоит сказать, что до 24-го тура Ла Лиги у подопечных Мичела был всего один проигрыш.

На данный момент «Жирона» находится на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в копилке 59 очков. Отставание команды от лидирующего «Реала» составляет семь зачетных баллов.

В 28-м туре «Жирона» примет у себя дома «Осасуну». Игра должна будет стартовать в 23:00 по мск.