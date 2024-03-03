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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Жирона» уступила «Мальорке», пропустив с единственного удара в створ

03 Марта 2024 • 22:26 Комментировать
Мальорка
1:0
Жирона
окончен

В 27-м туре чемпионата Испании «Жирона» гостила у «Мальорки», которая ведёт борьбу за выживание. Матч неудачно сложился для недавнего лидера Ла Лиги. Уже на первых минутах Ведат Мурики оказался один на один с вратарем, пробил над ним и попал в штангу. Решающим моментов стал розыгрыш углового. Гости отбились после навеса, но мяч вернулся в штрафную, а Хосе Копете метров с шести поразил цель. Первый момент у «Жироны» возник только на 73-й минуте, когда рикошет помешал Кристиану Порту с близкого расстояния попасть в створ. Снова он на острие, передача на Савио, который промедлил с ударом, остроты уже нет. На 90-й минуте Ян Коуто атаковал под перекладину - парировано.

«Мальорка» превратила в гол единственный удар в створ ворот фаворита и победила со счетом 1:0. Это позволило ей на три очка отдалиться от зоны вылета. Соперник - второй с отставанием в семь очков от «Реала».

Протокол игры  
Мальорка1:0Жирона
(1:0) Копете Хосе33'  
Райкович ПредрагВальент Мартин  37' 55' (Видаль Начо ( 55') Раильо АнтониоКопете ХосеГонсалес ДжованниЛато Тони  59'Санчес Антонио 55' (Ману Морланес ( 55') Маскарель Омар  74' 78' (Саму Кошта ( 78') Родригес Даниэль I 68' (Пратс Абдон ( 68'  76') Ларин Кайл 68' (Дардер Серхи ( 68') Мурики Ведат
Запасные: Коста ХаумеЛей ЮсунГрейф ДоминикНастасич МатияРадоньич НеманьяЛьябрес ХавьерКуэльяр Иван
Гассанига ПаулоКоуто ЯнГарсия ЭрикХуанпе ХуанГутьеррес МигельСолис Джон 78' (Стуани Кристиан ( 78') Гарсия АлешЦыганков ВикторМартин Иван 55' (Порту Кристиан ( 55') Савио IIIДовбик Артём
Запасные: Гарсия ДжастинГарсия Борха IХуан Карлос МартинМартинес АрнауФуйдиас ТониФернандес ВалериБлинд ДэйлиТорре Пабло
03 марта. Стадион "Эстади Майорка Сон Муа".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Мальорка Жирона

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