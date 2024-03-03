«Жирона» уступила «Мальорке», пропустив с единственного удара в створ

В 27-м туре чемпионата Испании «Жирона» гостила у «Мальорки», которая ведёт борьбу за выживание. Матч неудачно сложился для недавнего лидера Ла Лиги. Уже на первых минутах Ведат Мурики оказался один на один с вратарем, пробил над ним и попал в штангу. Решающим моментов стал розыгрыш углового. Гости отбились после навеса, но мяч вернулся в штрафную, а Хосе Копете метров с шести поразил цель. Первый момент у «Жироны» возник только на 73-й минуте, когда рикошет помешал Кристиану Порту с близкого расстояния попасть в створ. Снова он на острие, передача на Савио, который промедлил с ударом, остроты уже нет. На 90-й минуте Ян Коуто атаковал под перекладину - парировано.

«Мальорка» превратила в гол единственный удар в створ ворот фаворита и победила со счетом 1:0. Это позволило ей на три очка отдалиться от зоны вылета. Соперник - второй с отставанием в семь очков от «Реала».