Левандовски — в стартовом составе «Барселоны» на игру с «Атлетиком»

Пресс-служба «Барселоны» опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем поединке против «Атлетика».

Стоит сказать, что форвард команды Роберт Левандовски начнет игру в основе. Полностью стартовый состав «Барселоны» выглядит следующим образом: Тер Штеген (вр), Канселу, Араухо, Педри, Левандовски, Рафинья Диас, Кристенсен, де Йонг, Гюндоган, Кунде, Кубарси.

Встреча 27-го тура чемпионата Испании между «Атлетиком» и «Барселоной» состоится сегодня, 3 марта. Начало поединка запланировано на 23:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию игры, которая будет доступна на портале LiveResult.