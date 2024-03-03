«Атлетико» обыграл конкурентов из «Бетиса»

В 27-м туре Ла Лиги встретились ведущие борьбу за еврокубковые места «Атлетико» и «Бетис». В дебюте Мемфис Депай прорвался справа к воротам и прострелил, Херман Песселья неаккуратно выбивал мяч, и голкипер не смог предотвратить непоправимое - автогол. Альваро Мората на грани офсайда заработал пенальти. Удар пострадавшего в левый угол парирован, как и добивание. Депай издали стрельнул с рикошетом - рядом со штангой. После корнера Родриго де Пауль едва не удвоил счет, голкипер парировал, но Мората добавил мяч в сетку ударом головой - 2:0. После перерыва Вильям Карвалью здорово атаковал в девятку из-за пределов штрафной - 2:1. Гидо Родригес коварно бил с 15 метров, и вратарь среагировал в последний момент - штанга.

«Атлетико» удержал победу и закрепился на четвертом месте, соперник - шестой.