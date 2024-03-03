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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» обыграл конкурентов из «Бетиса»

03 Марта 2024 • 20:16 Комментировать
Атлетико М
2:1
Бетис

В 27-м туре Ла Лиги встретились ведущие борьбу за еврокубковые места «Атлетико» и «Бетис». В дебюте Мемфис Депай прорвался справа к воротам и прострелил, Херман Песселья неаккуратно выбивал мяч, и голкипер не смог предотвратить непоправимое - автогол. Альваро Мората на грани офсайда заработал пенальти. Удар пострадавшего в левый угол парирован, как и добивание. Депай издали стрельнул с рикошетом - рядом со штангой. После корнера Родриго де Пауль едва не удвоил счет, голкипер парировал, но Мората добавил мяч в сетку ударом головой - 2:0. После перерыва Вильям Карвалью здорово атаковал в девятку из-за пределов штрафной - 2:1. Гидо Родригес коварно бил с 15 метров, и вратарь среагировал в последний момент - штанга.

«Атлетико» удержал победу и закрепился на четвертом месте, соперник - шестой.

Протокол игры  
Атлетико М2:1Бетис
(1:0) Силва Руи8'  
(2:0) Мората Альваро44'  
  62'Карвалью Вилльям (2:1)
Облак ЯнВитсель АксельГабриэль ПаулистаЭрмосо МариоЛьоренте МаркосДе Пауль Родриго  18' 62' (Ньигес Сауль ( 62') Коке Хорхе 62' (Молина Науэль ( 62') Ривас Пабло БарриосЛино Сэмуел 81' (Мандава Рейнилду ( 81') Мората Альваро 87' (Савич Стефан ( 87') Депай Мемфис 81' (Рикельме Родриго ( 81')
Запасные: Вермирен АртурМолдован ХорациуКорреа АнхельГомис Антонио
Силва РуиБельерин Эктор 73' (Перес Айосе ( 73') Песселья Херман  67'Риад ЧадиСабали ЮссуфДжонни 90' (Эззалзули Абде ( 90') Рока Марк 46' (Карвалью Вилльям ( 46') Форнальс ПаблоРодри Родриго 46' (Гидо Родригес ( 46'  86') Авила Эсекьель 73' (Миранда Хуан ( 73') Виллиан Жозе
Запасные: Плегесуэло ХавиДиао АссанеПапастатопулос СократисВьейтес ФрансискоБраво Клаудио
03 марта. Стадион "Цивитас Метрополитано".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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