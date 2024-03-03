​Симеоне ещё не проигрывал Пеллегрини как тренер

В воскресенье вечером в испанской Ла Лиге встречаются «Атлетико» и «Бетис» - команды Диего Симеоне и Мануэля Пеллегрини. Специалисты из Opta отмечают, что Симеоне как тренер ещё ни разу не проигрывал Пеллегрини. Между ними прошло 11 матчей, в которых Симеоне отпраздновал семь побед при четырёх ничьих.

Симеоне имеет похожие серии в противостояниях с Ягобой Аррасате (11 побед в 11 матчах) и Хосе Бордаласом (восемь побед и три ничьи в 11 матчах). Более длительных серий без поражений в играх против конкретных тренеров у наставника «Атлетико» нет.

Следить за матчем Ла Лиги между «Атлетико» и «Бетисом» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.