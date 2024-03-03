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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Симеоне ещё не проигрывал Пеллегрини как тренер

03 Марта 2024 • 18:24 Комментировать
Атлетико М
2:1
Бетис
1 1.57 X 4.40 2 5.90
2-й тайм

В воскресенье вечером в испанской Ла Лиге встречаются «Атлетико» и «Бетис» - команды Диего Симеоне и Мануэля Пеллегрини. Специалисты из Opta отмечают, что Симеоне как тренер ещё ни разу не проигрывал Пеллегрини. Между ними прошло 11 матчей, в которых Симеоне отпраздновал семь побед при четырёх ничьих.

Симеоне имеет похожие серии в противостояниях с Ягобой Аррасате (11 побед в 11 матчах) и Хосе Бордаласом (восемь побед и три ничьи в 11 матчах). Более длительных серий без поражений в играх против конкретных тренеров у наставника «Атлетико» нет.

Следить за матчем Ла Лиги между «Атлетико» и «Бетисом» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.


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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Атлетико Мадрид Мануэль Пеллегрини Диего Симеоне ещё теги

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АТЛЕТИКО М БЕТИС
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