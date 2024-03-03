«Вильярреал» забил 5 мячей в ворота «Гранады»

В 27-м туре чемпионата Испании «Вильярреал» принимал «Гранаду» и не оставил аутсайдерам ни шанса. На седьмой минуте Александр Сорлот забил свой первый мяч. Херард Морено же зарядил в перекладину. Вскоре Даниэль Парехо вывел Сорлота на пустые ворота. На 32-й минуте Этьен Капу сделал счет разгромным, забив головой. Только возобновилась игра, и Гонсалу Гуэдеш стал автором четвертого гола. На 66-й минуте Сорлот оформил хет-трик ударом головой. Теодор Корбяну на 90-й минуте забил гол престижа - 5:1.

«Вильярреал» продлил удачную серию и вышел на 12-е место. Соперник - предпоследний.