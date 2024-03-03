«Вильярреал» забил 5 мячей в ворота «Гранады»

В 27-м туре чемпионата Испании «Вильярреал» принимал «Гранаду» и не оставил аутсайдерам ни шанса. На седьмой минуте Александр Сорлот забил свой первый мяч. Херард Морено же зарядил в перекладину. Вскоре Даниэль Парехо вывел Сорлота на пустые ворота. На 32-й минуте Этьен Капу сделал счет разгромным, забив головой. Только возобновилась игра, и Гонсалу Гуэдеш стал автором четвертого гола. На 66-й минуте Сорлот оформил хет-трик ударом головой. Теодор Корбяну на 90-й минуте забил гол престижа - 5:1.
«Вильярреал» продлил удачную серию и вышел на 12-е место. Соперник - предпоследний.
Протокол игры
|(1:0) Сорлот Александр7'
|(2:0) Сорлот Александр19'
|(3:0) Капу Этьен32'
|(4:0) Гуэдеш Гонсалу47'
|(5:0) Сорлот Александр66'
|90'Корбяну Теодор (5:1)
Рейна Пепе•Фемения Кико•Эрик-Бертран Байи46' (Манди Аисса (46'•Тригерос Мануэль62') •Москера Йерсон•Морено Альберто•Траоре Бертран74' (Моралес Луис (74') •Парехо Даниэль•Капу Этьен• 84'Баэна Алехандро62' (Лекович Стефан (62') •Морено Херард46' (Гуэдеш Гонсалу (46') •Сорлот Александр
Баталья Аугусто•Санчес Рикард• 70'Пёнтковски Камиль 15'63' (Корбяну Теодор (63') •Микель Игнаси•Нева Карлос•Руис Серхио•Онгла Мартин63' (Мендес Бруно II (63') •Вильяр Гонсало82' (Мелендо Оскар (82') •Пельистри Факундо82' (Пуэртас Антонио (82') •Бое Лукас82' (Юзвяк Камиль (82') •Узуни Мюрто
03 марта. Стадион "Эстадио де ла Керамика".
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