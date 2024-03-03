​Иньеста за 1000 матчей в карьере ни разу не получал красную карточку

На днях известный испанский футболист Андрес Иньеста провёл свой 1000-й матч в профессиональной футбольной карьере. В настоящий момент Иньеста выступает в ОАЭ за «Эмирейтс».

Любопытно, что в 1000 играх Иньеста ни разу не получал красную карточку. Отсутствие удалений – лишний повод для уважения Андреса, хотя экс-игрок «Барселоны» и без того пользуется отменной репутацией.

На клубном уровне в своей карьере Андрес Иньеста поиграл за «Барселону», «Виссел Кобе» и «Эмирейтс». Также полузащитник провёл более сотни игр за национальную сборную Испании.

Добавим, что в мае Андресу Иньесте исполнится 40 лет.